В Украине прогнозируют подорожание курятины и яиц

Последние полгода цены были относительно стабильными, но осенью курятина и яйца значительно подорожают. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление Союза птицеводов Украины.

Читайте такжеИордания сняла запрет на ввоз птицы из Украины

"По словам специалистов, это связано с высоким спросом на украинскую продукцию на внешнем рынке. Только за семь месяцев экспорт украинской курятины и яиц вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот объемы производства этой продукции остались неизменными", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Союзе птицеводов Украины объяснили, что сезонные колебания цен на яйца и мясо курицы является привычным явлением. С февраля до августа производители продавали продукцию по цене ниже, чем себестоимость. То есть, естественно, что в сентябре цены начнут расти.

Напомним, сейчас куриная тушка стоит в среднем 53 гривни за килограмм. Еще полтора месяца назад она была дешевле на 7,5 гривни. Десяток яиц сейчас стоит 10,9 гривни - с начала июля подешевели на гривню.