«Хортиця» просит КМУ выработать стратегию поддержки отрасли

ЛВЗ «Хортиця», один из крупнейших производителей алкогольной продукции, просит правительство выработать стратегию поддержки отрасли.

«Мы понимаем, что решение правительства о повышении акцизов, в частности, на алкоголь, определенным образом связано с требованиями МВФ. Считаем, что в этой ситуации нужно не протестовать против повышения акцизов, а совместно, производителям и правительству, выработать стратегию поддержания отечественной алкогольной отрасли в этот сложный период», - сообщил УНИАН директор по правовым вопросам ЛВЗ «Хортиця» Геннадий ВАСЮКОВ.

По словам Г.ВАСЮКОВА, ЛВЗ "Хортиця" уже наметил ряд мер по поддержанию отрасли, о которых будет просить правительство. «Это помощь в получении кредитов на льготных условиях, повышение минимальной розничной цены на водку с 14 грн. до 17 грн. за поллитра, повышение акциза на крепленые вина, уравнивание пива с другими алкогольными напитками путем повышения акцизов на него, а также ужесточение борьбы с теневым рынком», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 31 марта 2009 г. приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора». Этим документом, в частности, повышаются ставки акцизного сбора на водочные напитки, ряд вин, спирт. Эта норма не касается натуральных марочных вин, вермутов и спирта, который используется в изготовлении лекарственных препаратов.

Кроме того, законом предусмотрено повышение с 1 ноября 2009 года ставок на тяжелые дистилляты на 50% (с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро за 1000 кг), введение ежегодной индексации ставок акцизного сбора на этиловый спирт и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен.

Законом вводится единый подход к налогообложению алкогольных напитков в зависимости от содержания спирта.