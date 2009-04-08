Госкомзем открыл «горячую линию»

По поручению Кабмина в Государственном комитете по земельным ресурсам (Госкомземе) открыта «горячая» многоканальная бесплатная телефонная линия для оперативного реагирования на злоупотребления в земельной сфере. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ секретариата Кабинета Министров Украины со ссылкой на председателя Госкомзема Олег КУЛИНИЧА.

«По номеру 8-800-502-52-80 граждане Украины, юридические лица имеют возможность обратиться и сообщить информацию относительно злоупотреблений, которые существуют в системе государственных земельных отношений», – отметил О.КУЛИНИЧ.

При этом он отметил, что данная многоканальная линия разворачивается и на уровне регионов, чтобы должным образом реагировать на злоупотребления должностных лиц на местном уровне.

О.КУЛИНИЧ отметил, что во время сегодняшнего заседания правительство детально проработало вопрос о состоянии земельных отношений, дерегуляции и преодолении коррупции в этой сфере, и в „будущем оно будет находиться под острым углом внимания членов Кабинета Министров и премьер-министра лично”.