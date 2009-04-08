МинАП инициирует разработку программы детского питания

Министерство аграрной политики Украины (МинАП) инициирует разработку программы развития детского питания до 2020 года.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

«Мы хотим, чтобы правительство приняло концепцию этой программы и чтобы она была принята», – сказал И.ДЕМЧАК.

По его словам, в программе должны быть предусмотрены расчеты потребности и объемов производства детского питания в Украине, льготные условия работы предприятий по производству детского питания, а также механизмы привлечения инвестиций как внутри страны, так и за границей, адаптация украинского законодательства по детскому питанию к законодательству европейских стран.

Кроме того, по мнению И.ДЕМЧАКА, необходимо внести изменения в Закон Украины «О детском питании». «Сейчас нам нужны изменения в Закон «О детском питании», чтобы снять некоторые неточности. И мы хотим, чтобы это было сделано срочно. А программу хотим разработать до конца этого года», – сказал собеседник агентства.

По мнению И.ДЕМЧАКА, чтобы способствовать развитию производства детского питания в Украине, необходимо внести ряд изменений в законодательство и уравнять в правах отечественных производителей с импортерами. «У нас есть ограничение торговой надбавки на нашу продукцию, а на иностранную – нет. Торговля предпочитает продавать импортную, поскольку там неограниченная надбавка. Надо снять эти надбавки», – отметил И.ДЕМЧАК.

По его словам, на сегодняшний день объем рынка детского питания составляет около 1,5 млн. тонн. При этом около 85% детского питания – импортная продукция, а оставшиеся 15% – продукция отечественного производства. В Украине производятся в основном жидкие молочные продукты, пастообразные продукты и частично соки, при этом практически не производятся мясные и рыбные консервы для детского питания. Вместо этого поступает импортное детское питание.

И.ДЕМЧАК подчеркнул важность развития данного направления, отметив, что сырьевая база для этого есть.

Специалисты оценивают объем рынка детского питания в Украине в 60-70 млн. долл. в год.