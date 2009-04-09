Украина экспортировала 18,5 млн. тонн зерна

Украина по состоянию на 8 апреля экспортировала около 18,5 млн. тонн зерна. Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

При этом пшеницы отправлено за рубеж более 9 млн. тонн, остальное – кукуруза и ячмень.

Кроме того, экспортировано около 4 млн. тонн масличных культур, в основном рапса.

Напомним, по словам министра аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА, Украина может экспортировать в этом году 25-25,5 млн. тонн зерна.