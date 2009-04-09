Банки продлили аграриям 54% кредитов

Банки пролонгировали 54% заявленных к продлению кредитов агропромышленного комплекса. Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

«Банки пролонгировали 2,2 млрд. грн. от заявленных 4,1 млрд. грн.», – сказал И.ДЕМЧАК. Кроме того, по его словам, на сегодня аграрии привлекли 1 млрд. грн. новых кредитов.

Напомним, по словам министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА, потребность АПК в кредитных ресурсах для проведения весенних полевых работ составляет около 5 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2007 году – 17 млрд. 292 млн. грн.

Из общего объема привлеченных кредитов краткосрочные составили 8,215 млрд. грн., среднесрочные – 6,068 млрд. грн., долгосрочные – 3,009 млрд. грн. Из них льготные кредиты – 11 млрд. 766 млн. грн., в частности краткосрочные – 6,056 млрд. грн., среднесрочные – 4,125 млрд. грн., долгосрочные – 1,583 млрд. грн.

В то же время, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.