После вспышки АЧС Хмельницкая ОГА признала работу начальника областного управления Госпродпотребслужбы неудовлетворительной

Руководство Хмельницкой облгосадминистрации признало неудовлетворительной работу начальника Главного управления Госпродпотребслужбы области Василия Грушко после вспышки африканской чумы свиней.

Как передает корреспондент УНИАН, это решение 22 августа принято на заседании коллегии ОГА.

Также члены коллегии предложили направить письмо в центральный орган Госпродпотребслужбы на предмет несоответствия этого чиновника занимаемой должности.

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"Есть вспышки африканской чумы свиней, как в нашей области, так и в соседних. В Хмельницкой области 53% хозяйств работают с нарушением закрытого режима на свинофермах. Кроме этого, наблюдается рост бешенства. Есть очень много недостатков в работе руководителя этого управления Грушко", - отметил первый заместитель председателя ОГА Владимир Кальниченко.

Он добавил, что Грушко отказался выезжать на свиноферму в Теофипольском районе, где 10 августа был обнаружен вирус АЧС.

Как сообщал УНИАН, на свиноферме «Рідний край» в с. Коровье Теофипольского района Хмельницкой области, где 10 августа была выявлена вспышка африканской чумы, сожгли более 6600 свиней