Тимошенко: рост производства отмечен лишь в АПК

По итогам первого квартала текущего года в Украине отмечен рост производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лишь в аграрной отрасли – на уровне 1,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совещании по вопросам развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации.

«Единственная отрасль, которая в Украине дала прирост, – это аграрный сектор. У нас рост производства – 1,7%», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, рост производства свидетельствует о том, что аграрный сектор в условиях кризиса работает хорошо и «держит свою крепость».