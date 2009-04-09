Аграрный фонд возобновит форвардные закупки зерна

Аграрный фонд с начала мая возобновит форвардные закупки зерна урожая 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совещании по вопросам развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации.

«До конца этого месяца мы будем финансировать зерно прошлого урожая, с конца этого месяца – начала следующего мы переходим к форвардным закупкам», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 марта т.г. ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, а также к председателям парламентских комитетов и фракций с призывом скорейшего возобновления форвардных закупок зерновых культур Аграрным фондом, чтобы не допустить остановки проведения полевых работ.

"Мы каждый день получаем многочисленные обращения аграриев о необходимости скорейшего возобновления форвардных закупок, и, по нашей информации, ситуация более чем серьезная. В случае, если не будут найдены источники финансирования (или в части кредитных ресурсов, или в части форвардных закупок), вопрос будет стоять лишь в том, когда значительная часть сельхозпредприятий не сможет продолжать работу – или на этапе проведения сева, или после этого. Вполне вероятно, что физическая невозможность привлечь финансовые ресурсы заставит часть аграриев корректировать свои планы в отношении посевных площадей", – отметил президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА.

К 10 марта т.г. Аграрный фонд законтрактовал 118 тыс. тонн зерна урожая 2009 года по форвардным закупкам на 70 млн. грн.

Всего АФ работает над контрактами с сельхозпроизводителями на 630 тыс. тонн зерна стоимостью 742 млн. грн.

Аграрный фонд планирует закупить по форвардным контрактам около 1 млн. тонн зерна урожая 2009 года.

Справка УНИАН. Кабинет Министров постановлением от 18 февраля 2009 г. разрешил Аграрному фонду осуществлять форвардные закупки зерна урожая 2008 года по средневзвешенным ценам, которые сложились на трех торговых сессиях на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, но не выше установленной минимальной цены на продовольственное зерно.