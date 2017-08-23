Ирак разрешил ввоз продукции птицеводства из Украины

Ирак снял запрет на ввоз продуктов птицеводства из Украины, который был применен в связи со вспышками высокопатогенного гриппа птицы в некоторых областях нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"Ирак снял временный запрет на поставки продукции птицеводства происхождением из Украины, который был введен из-за случаев высокопатогенного гриппа птицы на территории нашего государства. Как сообщает Министерство иностранных дел Республики Ирак, такое решение недавно приняло иракское правительство", - говорится в сообщении.

В комментарии УНИАН пресс-служба ведомства добавила, что 22 июня Ирак возобновил ввоз украинской птицы, а теперь снял запрет на поставку всех продуктов птицеводства.

Как сообщал УНИАН, в связи со вспышками птичьего гриппа в середине марта Йемен, Ирак, Иордания, Катар и КНР ввели временные ограничения на экспорт мяса птицы и продуктов птицеводства из всей Украины. Кроме того, ЕС, Саудовская Аравия и Гонконг ввели временный запрет на экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей, где регистрировались вспышки птичьего гриппа.

15 мая 2017 года запрет на ввоз украинской птицы и продуктов птицеводства снял Катар, 6 июля - Саудовская Аравия, 3 августа был возобновлен ввоз украинской птицы в ОАЭ, 16 августа – в Иорданию.

В ноябре 2016 года ветеринары зафиксировали вспышки птичьего гриппа в Херсонской области. До этого случаи птичьего гриппа в Украине были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

Последние три месяца ветеринары не фиксировали вспышек птичьего гриппа на территории Украины.