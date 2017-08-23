Украина увеличила производство подсолнечного масла на 36%

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-июле 2017 года составило 3,18 миллиона тонн, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, в июле было произведено 314 тысяч тонн подсолнечного масла, что на 30,4% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 46,4% больше показателя за июль прошлого года.

Производство маргаринов и пищевых жиров в январе-июне текущего года увеличилось на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 125 тысяч тонн. В июле по сравнению с июнем производство маргаринов и жиров сократилось на 15,6%, а по сравнению с июлем 2016 года – выросло на 0,2%, до 15,7 тысячи тонн.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Украине было произведено 4,4 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 20,2% больше, чем в 2015 году. Производство маргаринов и пищевых жиров в 2016 году составило 184 тысяч тонн, что на 13,6% меньше, чем в 2015 году.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. По данным ассоциации "Укролияпром", в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла – 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 миллиарда долларов против 4,2 миллиарда долларов годом ранее.