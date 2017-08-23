Чума свиней: опасное заболевание зафиксировали еще в двух областях

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Закарпатской и Волынской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, сотрудники госслужбы выявили труп зараженного дикого кабана и провели отстрел дикого кабана в урочищах "Шаланковская гора" Виноградовского района и "Калина" Иршавского района (Закарпатская обл.).

Также ветеринары зафиксировали гибель животных в подсобном хозяйстве в селе Хотешов (Волынская область).

Диагнозы АЧС подтверждены лабораторными исследованиями.

В очагах заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 97 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 23 августа 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 242 вспышки АЧС в 23 областях.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

Согласно данным главы ведомства, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили более 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиардов гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.