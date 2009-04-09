Mars сертифицирует какао

Компания Mars, которой принадлежат торговые марки Mars, Snickers и M&M, планирует тратить десятки миллионов долларов ежегодно до 2020 года на сертифицирование экологичности какао-бобов, из которых производится продукция компании, пишет The Financial Times, сообщает Газета.Ру.

Кондитерские компании обеспокоены стремительным ростом цен на какао и снижением поставок. Аналитики прогнозируют в 2008–2009 годах производство какао на уровне 3,5 млн тонн, что ниже на 66 тыс. тонн, чем годом ранее.