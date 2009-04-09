Украина начала сев сахарной свеклы.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

«На сегодня посеяно уже 80 тыс. га», - сказал он.

По словам И.ДЕМЧАКА, в целом посев сахарной свеклы прогнозируется на площади 400 тыс. га, что превышает показатель 2008 года, когда было посеяно около 360 тыс. га.