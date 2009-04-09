Агрохозяйства Украины посеяли 3,3 млн. га яровых

Аграрные хозяйства Украины, по состоянию на 8 апреля, посеяли 3.3 млн. га яровых зерновых культур.

Об этом УНИАН сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, это превышает темпы прошлого года, когда на 8 апреля было посеяно 3,2 млн. га.

Ю.МЕЛЬНИК отметил, что все регионы проводят сев в оптимальные сроки, в пяти областях аграрии уже завершили сев ранних зерновых.

Кроме того, подкормка озимых проведена на площади 7 млн. га. Министр отметил, что 94% посевов озимых культур - в хорошем и удовлетворительном состоянии.