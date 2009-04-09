Украина экспортировала 19,1 млн. тонн зерна

Украина по состоянию на 8 апреля экспортировала 19 млн. 122,9 тыс. тонн зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По словам министра, из указанного объема 9,7 млн. тонн – пшеница, 5,6 млн. тонн – ячмень, 3,7 млн. тонн кукуруза. Также экспортировано 3 млн. 223,7 тыс. тонн масличных культур, в том числе, 2,5 млн. тонн рапса, 237,3 тыс. тонн сои и 492,5 тыс. тонн подсолнечника.

Кроме того, реэскпортировано 1,659 млн. тонн зерновых и 229,4 тыс. тонн масличных.

Как сообщалось, согласно балансу зерна на текущий год, Украина может экспортировать 25-25,5 млн. тонн зерна.