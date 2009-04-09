До конца года создадут 150 кооперативных сельхозрынков

Министерство аграрной политики Украины рассчитывает, что до конца текущего года в Украине будет создано 150 кооперативных сельскохозяйственных рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК, выступая на совещании по вопросам формирования сети оптовых рынков по реализации сельскохозяйственной продукции и обслуживающей кооперации.

«До конца этого года может быть создано около 150 таких рынков», - сказал министр.

По его словам, государство должно финансировать 90% расходов на создание таких рынков, а остальные 10% - участники кооператива. «Это может быть принципиальным вопросом», - отметил Ю.МЕЛЬНИК.

По словам министра, потребность в финансировании государственной целевой программы развития сельхозкооперации и кооперативных рынков составляет 7 млрд. грн.

На совещании премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что из-за неразвитости сельхозкооперации селяне не могут получить хорошую цену за выращенную продукцию, при этом на рынках она продается в разы дороже. Она сообщила, что развитие сельхозкооперации будет стратегическим для государства, и в текущем году правительство примет специальную госпрограмму развития кооперации и создания рынков.