Тимошенко выступает за развитие кооперативного движения

18:17, 09 апреля 2009
Агро
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"Толчок развитию других отраслей"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за развитие кооперативного движения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня, выступая на совещании по вопросам формирования сети оптовых рынков по реализации сельскохозяйственной продукции и обслуживающей кооперации.

К ходе совещания Ю.ТИМОШЕНКО поручила Минагрополитики составить план развития кооперативного движения в Украине и продумать работу по популяризации его среди селян. Она отметила, что развитие кооперативного движения и строительства специальных рынков даст толчок развитию других отраслей, таких как металлургия, которая будет производить сырье для строительства рынков, и машиностроение, которое будет поставлять кооперативам технику.

Также Ю.ТИМОШЕНКО дала поручение внести изменения в законодательство с тем, чтобы земельные участки под строительство кооперативных рынков выделялись без проведения аукционов и бесплатно, а также освободить рынки от платы за землю. Она отметила, что плата за место на таком рынке не может превышать плату, необходимую на их содержание и обслуживание.

Кроме того. премьер поручила Министерству аграрной политики проанализировать уже существующие сельхозкооперативы и разработать планы их дальнейшего развития.

Она призвала мэров городов организовывать еженедельные ярмарки, на которых селяне смогут реализовывать свою продукцию, поскольку создание специальных рынков требует времени.

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