Нужно возобновить еженедельные ярмарки в городах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в регионах необходимо возобновить проведение еженедельных ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании по вопросам развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации.

«У меня просьба и к мэрам, и к главам администраций всех уровней… нужно возобновить проведение еженедельных ярмарок. И на это стоит тратить деньги, потому что это поддержка села, и одновременно в это трудное, кризисное время это поддержка людей, которые живут в городе», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что такие ярмарки, до тех пор, пока не будет решен вопрос об организации кооперативной торговли, нужно проводить каждую субботу и воскресенье во всех более-менее крупных городах.

Премьер сообщила, что в ближайшее время подготовит соответствующие поручения мэрам городов.