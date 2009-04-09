Тимошенко за строительство малых и средних элеваторов
У премьера есть два варианта
Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступает за скорейшее создание программы по строительству малых и средних элеваторов для того, чтобы хранить в них зерно могли мелкие производители, в том числе и собственники малых личных сельских хозяйств.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время совещания по вопросам развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации.
Причем, отметила премьер, строительство таких элеваторов должно проводиться в местах, удобных для крестьян.
Ю.ТИМОШЕНКО видит два варианта создания малых и средних элеваторов. «Первый вариант – малые и средние элеваторы строить как собственность обслуживающих кооперативов, второй – привлечь на лизинговой основе или даже на основе частной собственности инвесторов, которые готовы сегодня строить такие элеваторы, которые будут иметь типовое стандартное соглашение», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Она сообщила, что в Госбюджете на эти цели предусмотрено выделить 37 миллиардов гривень под гарантии правительства.
Премьер отметила необходимость того, чтобы эти элеваторы могли осуществлять форвардные закупки.