Тимошенко за строительство малых и средних элеваторов

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступает за скорейшее создание программы по строительству малых и средних элеваторов для того, чтобы хранить в них зерно могли мелкие производители, в том числе и собственники малых личных сельских хозяйств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время совещания по вопросам развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации.

Причем, отметила премьер, строительство таких элеваторов должно проводиться в местах, удобных для крестьян.

Ю.ТИМОШЕНКО видит два варианта создания малых и средних элеваторов. «Первый вариант – малые и средние элеваторы строить как собственность обслуживающих кооперативов, второй – привлечь на лизинговой основе или даже на основе частной собственности инвесторов, которые готовы сегодня строить такие элеваторы, которые будут иметь типовое стандартное соглашение», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что в Госбюджете на эти цели предусмотрено выделить 37 миллиардов гривень под гарантии правительства.

Премьер отметила необходимость того, чтобы эти элеваторы могли осуществлять форвардные закупки.