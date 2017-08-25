Украина готовит четвертый иск в ВТО против России - торгпред
Микольская также сообщила, что Украина ожидает получить результаты по иску Украины против РФ по железнодорожному оборудованию до конца года.
Украина до конца года может подать иск во Всемирную торговую организацию по вопросу поставок сельскохозяйственной продукции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.
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"Мы завершаем финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельскохозяйственной продукции", - сказала Микольская.
По ее словам, это четвертый иск Украины в отношении РФ, и он может быть подан до конца 2017 года.
Кроме того, она сообщила, что Украина ожидает получить результаты по иску Украины против РФ по железнодорожному оборудованию до конца года.
Как сообщал УНИАН, в середине февраля Украина в рамках своего членства в ВТО подала иск против России за введенные Москвой с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров. Формальной причиной введения ограничительных мер стало вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Зимой 2016 года был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле прошлого года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.
Как отмечали в Минэкономразвития, в результате введенных Россией ограничений украинский экспорт в третьи страны, а именно - Казахстан и Кыргызстан - значительно сократился - на 38,3% по сравнению с 2015 годом, а порядка 79% поставок в Казахстан и 95% поставок в Кыргызстан были в той или иной степени подвержены негативному влиянию из-за транзитных ограничений. Прямые потери от ограничительных мер России составили 0,4 миллиарда долларов.