Индия сократит экспорт чая

Индия сократила экспорт чая в феврале на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с его нехваткой, а также из-за снижения спроса, в том числе со стороны России, заявил председатель Чайного совета Индии Басудеб Банерджи, сообщает k2kapital..

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в ближайшее время цены на черные сорта чая могут вырасти из-за одновременной засухи в Индии, Кении и на Шри-Ланке — странах, на которые приходится половина мирового экспорта.

В интервью газете The Financial Times эксперт ФАО Кайсон Чан (Kaison Chang) рассказал, что сезон дождей в Кении, обычно длящийся с марта по май, до сих пор не начался. В связи с этим кенийские власти прогнозируют сокращение экспорта чая на 5% в текущем году — до 328 тысяч тонн. Однако он отметил, что: «Основные проблемы создаст снижение производства чая на Шри-Ланке до минимума за 7 последних лет. Это произойдет из-за засухи и резкого подорожания удобрений. А Шри-Ланка является крупнейшим экспортером чая в мире».

Не только неурожай будет способствовать повышению цен. Предполагается, что сохранят прошлогодние мировые тенденции: превышение спроса на чай над предложением и увеличение потребления этого продукта. По предварительным оценкам экспертов ФАО, потребление чая в мире выросло в 2008 году на 4,8% — до 3,85 млн тонн, а производство увеличилось всего на 1,2% — до 3,78 млн тонн.

Отметим, не стоит забывать и о том, что эксперт ФАО говорит о ценах на сырье, а не о цене на расфасованный, упакованный чай. В конечной цене чая на полке магазина себестоимость сырья занимает не более 30%. Все остальное — переработка, стоимость рабочей силы, упаковка и маржа ритейлера. По мнению участников рынка, цены на чай в рознице могут вырасти, но несущественно.