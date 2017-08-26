Первые компенсации аграриям 20% стоимости сельхозтехники оформят в ближайшее время - Гройсман

Первые трансакции по программе компенсации аграриям 20% стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства будут оформлены в ближайшее время.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

Согласно сообщению, реализация данной программы должна стать эффективным механизмом помощи как аграриям, которые будут стремиться обновить свой парк техники, так и производителям, которые специализируются на сельскохозяйственном машиностроении.

В пресс-службе напомнили, что на реализацию программы компенсации в 2017 году правительство выделило 550 миллионов гривень, но в будущем эта сумма будет увеличена.

"На программу в этом году выделено 550 миллионов гривень. И это только начало масштабной программы поддержки отечественного производителя сельхозтехники. В следующем году инициатива будет продолжена, а финансирование увеличено. Объем ассигнований достигнет 1 миллиарда гривень. Я заинтересован в том, чтобы украинские заводы работали, производили конкурентную продукцию, расширяли свое производство, а украинцы имели работу", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля Кабинет министров Украины принял решение о выделении из госбюджета 550 миллионов гривень на компенсацию аграриям через банки 15% стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства. Затем правительство решило увеличить объем компенсации до 20%.

Программа направлена на поддержку отечественного сельхозмашиностроения, поскольку средства будут предоставляться на приобретение техники с уровнем локализации производства не менее 35%. К 2020 году правительство намерено довести этот показатель до 60%.