Аграрные холдинги могут вывести Украину в мировые лидеры

Заместитель министра аграрной политики Украины Сергей МЕЛЬНИК уверен, что крупные аграрные холдинги могут вывести Украину в лидеры сельского хозяйства мира.

Об этом он заявил сегодня на совещании, посвященном вопросам проведения в кризисных условиях посевной кампании 2009 года в хозяйствах Полесья и лесостепной зоны Украины, которое прошло на базе ООО «Аграрная технологическая компания» (АТК) в Любарском районе Житомирской области.

В частности, по словам С.МЕЛЬНИКА, в отличие от многих других отраслей, которые серьезно пострадали в результате мирового экономического кризиса, украинское сельское хозяйство привлекает инвестиции и продолжает развиваться. «В разгаре новый сельскохозяйственный сезон, а мир в ожидании украинской сельскохозяйственной продукции. Большие аграрные холдинги могут вывести Украину в лидеры сельского хозяйства мира. Без государственных дотаций украинские хозяйства делают чудеса, которые европейцам и не снились», - констатировал заместитель министра аграрной политики.

С.МЕЛЬНИК также отметил, что новейшие сельскохозяйственные предприятия имеют важное социальное значение, поскольку исправно платят арендную плату за паи, арендованные у крестьян: «Высокоэффективные прибыльные холдинги, подобные тому, в котором мы находимся, работают с крестьянами честно и прозрачно, и платят высокую арендную плату за паи – государственная политика будет направлена на поддержку таких общественно ответственных компаний», - сказал заместитель министра.

В свою очередь, заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации Николай ДЕЙСАН также отметил важную роль таких крупных холдингов, как АТК, в сфере подготовки кадров для аграрного сектора. «Аграрная технологическая компания взяла на себя функцию подготовки высококвалифицированных сельскохозяйственных работников – многие из них проходят обучение и стажировку за границей», - отметил вице-губернатор.

Кроме того, в ходе совещания его участники отметили, что одним из главных заданий украинских производителей является повышение качества зерна путем внедрения научно-обоснованных севооборотов. Севообороты помогут прервать циклы размножения болезней и вредителей зерновых растений. Культурой, выращивание которой одновременно является и прибыльным и полезным для севооборотов, участники совещания назвали сою.

Также участники совещания отметили, что сельскохозяйственные предприятия существенно обеспечивают рабочими местами экономику Украины в то время, как потребность в рабочей силе в других отраслях уменьшается. Квалифицированные работники возвращаются из городов в село и заполняют вакансии агропромышленных предприятий.

В частности, как отметил председатель правления «Аграрной технологической компании», экономический кризис позволил «АТК», наконец, решить проблему с квалифицированными кадрами и заполнить вакансии. “Наша система управления и производство построены так, что у нас могут работать только хорошо подготовленные специалисты – многие проходят обучение за границей. Молодежь все больше осознает, что труд в селе может быть не менее интересным, перспективным и оплачиваемым, чем в городе. Наше хозяйство дает 620 рабочих мест, что для небольших полесских поселений очень значительное количество – 620 семей, а это несколько тысяч человек имеют надежный источник дохода. Собираемся организовать еще 200 рабочих мест на новых проектах на протяжении текущего года. Также мы начали строительство жилья для работников», - поделился планами развития председатель правления “АТК».

В совещании приняли участие работники Минагрополитики и Украинской академии аграрных наук, главных управлений агропромышленного развития облгосадминистраций 13-ти регионов, которые представляют Полесье и лесостепную зону Украины, руководители специализированных госслужб и ведомств, базовых хозяйств, научные работники, представители СМИ.

***ООО «АТК» (Аграрная технологическая компания) – инновационный агропромышленный холдинг, один из лидеров украинского АПК. Основана в 2003 году. Предприятие с 100% отечественным капиталом. Специализируется на современной селекции, интенсивном выращивании и хранении бобовых, зерновых, овощных культур и картофеля. Посевные площади хозяйства - 31 200 га.