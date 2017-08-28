В Кабмине придумали, как бороться с "левыми" сигаретами

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года.

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Как говорится в распоряжении правительства №570-р, опубликованном на сайте Кабмина, для реализации стратегии Государственная фискальная служба и Министерство здравоохранения Украины разработают проект плана мероприятий, который также будет утвержден Кабинетом министров.

В пояснительной записке к стратегии отмечается, что документ направлен на снижение объемов нелегального производства и оборота табачных изделий в Украине, противодействие незаконному перемещению табачных изделий через таможенную границу страны и повышение авторитета Украины на международной арене.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 июля одобрил законопроект о повышении акцизов на сигареты, пиво и этиловый спирт. В частности, проект предполагает повышение акциза на сигареты с 445,56 до 495,46 гривни/1000 штук.