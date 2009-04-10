В Ялте повышается арендная плата за землю

Городской совет Ялты утвердил новую денежную оценку земли. Фактическое повышение арендной платы за землю в городе произойдет в 1,53 раза, сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Ялты.

В горсовете утверждают, что базовая ставка новой стоимости земли в Ялте в 2 раза ниже, чем, например, в Алуште или в поселках Южного берега Крыма.

«В целом фактическое повышение платы за землю (в Ялте) произойдет в 1,53 раза. Это значительно ниже, чем в других регионах. И в каждом конкретном случае, где возникнут сложности, мы будем работать индивидуально – ведь мы заинтересованы в том, чтобы городской бюджет реально наполнялся», – сказал мэр Ялты Сергей БРАЙКО.

В местном бюджете уже стоит запланированная из Киева сумма, связанная с повышением денежной оценки земли, – 30 млн. грн.

По оценкам экономистов, стоимость путевок в санатории Ялты, в связи с повышением нормативно-денежной оценки земли, может увеличиться максимально на 2%.

Новая денежная оценка земли обязательна. По действующему законодательству она изменяется раз в десять лет, а последняя оценка проходила в 1998 году.