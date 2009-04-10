Кипрская Valars Agro Limited купит ряд сельхозпредприятий

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Valars Agro Limited» (г. Никосия, Кипр) приобрести доли в уставных капиталах ООО «Наука – независимая экспертиза качества», ООО «Замїятниця», ООО «Агрокомплекс Немиров Лтд», ООО «Агротекс-Николаев», ООО «Ромни-инвест», ООО «Тиньки», ООО «Господар Мельниковецкой нивы», ООО «Брайловское», ПСТ «Им. Т. Г. Шевченко», ООО «Кристалл» и ООО «Агрострой».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

Как сообщили в комитете, данное приобретение обеспечивает покупателю превышения 50% голосов в высшем органе управления эмитентов.

«Valars Agro Limited» (г. Никосия, Кипр) не занимается хозяйственной деятельностью с момента создания и планирует осуществлять деятельность по управлению корпоративными правами,

ООО «Наука – независимая экспертиза качества» (г. Полтава) управляет активами связанных с ним отношениями контроля субъектов хозяйствования.

ООО «Замїятниця» (г. Черкассы), ООО «Агрокомплекс Немиров Лтд» (Винницкая обл.), ООО «Агротекс-Николаев» (г. Киев), ООО «Ромни-инвест» (Сумская обл.), ООО «Тиньки» (Черкасская обл.), ООО «Господар Мельниковецкой нивы» (Винницкая обл.), ООО «Брайловское» (Житомирская обл.), ПСТ «Им. Т. Г. Шевченко» (Николаевская обл.) выращивают и реализуют зерновые культуры

ООО «Кристалл» (Винницкая обл.) предоставляет услуги по переработке сахарной свеклы в области, производит и реализует сахар.

ООО «Агрострой» (Полтавская обл.) сдает в аренду элеваторы в области.