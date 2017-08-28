Украинские аграрные госпредприятия сменили убыток на прибыль: за полгода заработали 313 миллионов
В первом полугодии прибыль получили 39 украинских аграрных государственных компаний.
Украинские аграрные государственные предприятия за первые шесть месяцев текущего года получили 313,13 млн грн чистой прибыли против 65,47 млн грн чистого убытка за аналогичный период пришлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
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Согласно сообщению, в первом полугодии прибыль получили 39 украинских аграрных госкомпаний. Самые большие показатели прибыльности продемонстрировали Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (297,5 млн грн), «Артемсоль» (73 млн грн) и Аграрный фонд (70 млн грн).
Пресс-служба добавила, что в то же время убыток получили 69 государственных предприятий в аграрной сфере. Наибольшую убыточность показали «Хлеб Украины» (29 млн грн), госпредприятие «Укрспирт» (26,7 млн грн) и концерн «Укрспирт» (15,6 млн грн).
В пресс-релизе отмечается, что по итогам первого полугодия на уровне безубыточности оказались 17 государственных компаний, включая 11 предприятий концерна «Укрспирт».
Как сообщал УНИАН, согласно данным Министерства экономического развития и торговли, украинский аграрный сектор в 2016 году вырос на 3% по сравнению с 2015 годом.
По данным Государственной службы статистики, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2016 году выросли на 13,5% по сравнению с 2015 годом.