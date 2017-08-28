Житомирская область завершила сбор ранних зерновых культур. Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития облгосадминистрации.

По информации управления, на территории области зерновые обмолотили на площади 227,5 тыс. га, валовой сбор составил 800,8 тыс. тонн, что почти на уровне прошлогоднего показателя (809,2 тыс. тонн).

В частности, аграрии собрали:

озимую пшеницу – 466,7 тыс. тонн;

яровую пшеницу – 49,7 тыс. тонн;

озимый ячмень – 29,5 тыс. тонн;

яровой ячмень – 81,7 тыс. тонн;

рожь – 76,9 тыс. тонн;

овес – 73,5 тыс. тонн;

горох – 22,8 тыс. тонн бобов.

Также на Житомирщине продолжается сбор других культур.

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По состоянию на 28.08.2017 года во всех категориях хозяйств обмолочено 229,7 тыс. га (55% к прогнозу) зерновых и зернобобовых культур, намолочено 803,1 тыс. тонн зерна при средней урожайности 35,0 ц/га.

В хозяйствах области начат обмолот гречихи, на площади 2,1 тыс.га (11%) намолочено 2,1 тыс. тонн зерна, урожайность составляет – 10,0 ц/га.

Озимый и яровой рапс собран на 22,9 тыс. га (99%), намолочено 64,7 тыс. тонн семян, урожайность с гектара составляет 28,3 ц.

Картофель в области выкопали на площади 14,4 тыс. га (25%), при урожайности 161 ц/га накопали 232,5 тыс. тонн клубней.

Под урожай будущего года озимый рапс посеяли на площади 20,1 тыс. га, что составляет 101% к предусмотренному.