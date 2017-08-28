Украинские аграрии завершили уборку ранних зерновых, намолотив более 37 миллионов тонн

Украинские аграрии завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, намолотив 37,3 млн тонн с площади 9,6 млн га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Так, по результатам уборки, ячменя намолочено 8,6 млн тонн при средней урожайности 34,3 ц/га, ржи - 471 тыс. тонн при урожайности 28,3 ц/га, и рапса - 2,1 млн тонн при урожайности 27,6 ц/га.

При этом по состоянию на 28 августа аграрии собрали 26,6 млн тонн пшеницы (при урожайности 41,8 ц/га), 487 тыс. тонн овса (25 ц/га), 1,1 млн тонн гороха (26,7 ц/га), 41 тыс. тонн гречихи (10,8 ц/га), 29 тыс. тонн проса (15,1 ц/га).

Согласно сообщению, самый большой вал зерна намолотили в Одесской (3,8 млн тонн), Запорожской, Харьковской (по 2,8 млн тонн), Днепропетровской (2,6 млн тонн), Винницкой (2,4 млн тонн) и Николаевской (2,3 млн тонн) областях.

При этом пресс-служба отметила, что 15 украинских областей продемонстрировали рекордную урожайность зерновых. Так, в хозяйствах Хмельницкой области этот показатель достиг 56,6 ц/га, Ивано-Франковской - 52,1 ц/га, Винницкой - 50 ц/га, Тернопольской - 49,8 ц/га, Черновицкой - 48,8 ц/га.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, отрасль вышла на высокие показатели урожайности, по некоторым культурами - на самые высокие за годы независимости. Мы сохраняем предыдущие прогнозы по урожаю, который полностью обеспечит продовольственную безопасность государства и сгенерирует ресурс для экспорта, сопоставимый с прошлогодним», - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка.

Пресс-служба добавила, что в прошлом году аграрии достигли наивысшего уровня рентабельности среди всех отраслей экономики (31,6%) и в текущем сезоне, с учетом постепенного роста мировых цен на сельхозпродукцию, есть основания для сохранения высоких показателей прибыльности аграрного бизнеса.

Как сообщал УНИАН, в ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 млн га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 млн га (включая 7,15 млн га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 млн га, что на 152 тыс. га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 млн га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тыс. га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.