Украинские аграрии собрали почти 27 тысяч тонн косточковых плодов и ягод

Украинские производители сельскохозяйственной продукции по состоянию на 21 августа собрали 15,5 тысячи тонн косточковых плодов (абрикос, вишни, черешни, слив и персиков) и 11 тысяч тонн ягод с площади 6,1 тысячи га и 3,7 тысячи га соответственно.

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Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, в прошлом году урожай косточковых культур составил 15 тысяч тонн, а ягод – 12,5 тысячи тонн.

"По состоянию на 21 августа на сельскохозяйственных предприятиях Украины собрано 15,5 тысячи тонн косточковых культур и 11 тысяч тонн ягодных культур, сбор которых продолжается. Урожай этих культур в сельскохозяйственных предприятиях в прошлом году составил 15 и 12,5 тысячи тонн соответственно", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что такие результаты способствовали наполнению внутреннего потребительского рынка страны, что позволило избежать дефицита и резких колебаний цен на эту продукции.

Как сообщал УНИАН, в период с 9 по 11 мая в центральных, северных и частично западных областях Украины температура опускалась ниже нуля и местами достигала 8 градусов мороза (на грунте). Из-за этого процесс цветения плодовых деревьев и ягод происходил в осложненных условиях.

По данным Минагропрода, наибольший вред морозы причинили косточковым культурам (вишня, черешня, абрикосы, персики, слива). Ведомство сократило прогноз урожая этих культур на 39% - до 292 тысяч тонн с 476 тысяч тонн. Больше всего, по данным ведомства, пострадали абрикосы, персики и нектарин. Прогноз урожая ягод и фруктов ведомство снизило на 29% - до 1,76 миллиона тонн с 2,47 миллиона тонн.