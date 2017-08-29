Украина увеличит количество действующих сахарозаводов до 46

В будущем 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 года – август 2018 года) сахар в Украине будут производить 46 заводов, тогда как в текущем сезоне в Украине работали 42 предприятия, сообщила пресс-служба национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

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Так, согласно сообщению, производство начнут, среди прочих, заводы "Соколовский сахар" (Винницкая область), "Панда" (Черкасская область), "Гороховский сахарный завод" (Волынская область) и Велико-Октябрьский сахарный завод (Сумская область).

Пресс-служба cообщает, что ассоциация сохранила прогноз по объемам производства сахара на уровне 2 миллиона тонн.

Начало сезона сахароварения ожидается в первых числах сентября.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тысячи тонн сахара, что в 33 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. По информации ассоциации "Укрцукор", заводы переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%.

В 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тысяч га против 239 тысяч га в 2015 году.