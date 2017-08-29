Кувейт снял запрет на ввоз курятины и яиц из Украины, который был применен в связи со вспышками высокопатогенного гриппа птицы в некоторых областях нашей страны.

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Об этом сообщается на сайте Совета экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины.

«В государстве Кувейт снят запрет на импорт куриного мяса и яиц из Украины… Согласно решению Министерства торговли и промышленности эмирата №367 от 20.07.2017 г. снят запрет на импорт из Украины мяса птицы (свежее, охлажденное, замороженное, обработанное), производных от него продуктов и яиц, учитывая отсутствие опасности заражения птичьим гриппом (H5N8)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в связи со вспышками птичьего гриппа в середине марта Йемен, Ирак, Иордания, Катар и КНР ввели временные ограничения на экспорт мяса птицы и продуктов птицеводства из всей Украины. Кроме того, ЕС, Саудовская Аравия и Гонконг ввели временный запрет на экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей, где регистрировались вспышки птичьего гриппа.

15 мая 2017 года запрет на ввоз украинской птицы и продуктов птицеводства снял Катар, 6 июля - Саудовская Аравия, 22 июня был возобновлен ввоз украинской птицы в Ирак, 3 августа - в ОАЭ, 16 августа – в Иорданию.

В ноябре 2016 года ветеринары зафиксировали вспышки птичьего гриппа в Херсонской области. До этого случаи птичьего гриппа в Украине были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

Последние три месяца ветеринары не фиксировали вспышек птичьего гриппа на территории Украины.