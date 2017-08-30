Средняя зарплата аграриев в Украине выросла до 6,3 тысячи гривень

Средняя заработная плата штатных сотрудников в сельском хозяйстве Украины в июле 2017 года составила 6 293 гривни, что на 13,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

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Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, по сравнению с июлем 2016 года рост составил 41,4%.

В то же время, согласно сообщению, средняя зарплата штатных сотрудников в пищевой промышленности Украины в прошлом месяце увеличилась до 6 993 гривень. В относительных показателях рост составил 3,5% по сравнению с июнем 2017 года и 25,1% - по сравнению с июлем 2016 года.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, реальная заработная плата в Украине в июле 2017 года по сравнению с июнем уменьшилась на 0,5%, а по сравнению с июлем 2016 года - увеличилась на 17,2%.