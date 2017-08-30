Производство сельхозпродукции в Украине подорожало на 23%

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июле 2017 года выросли на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 24,8%, а животного – на 18,9%.

В июле по сравнению с июнем затраты на агропроизводство выросли на 1,5%. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции в июле увеличились на 1,2%, а животноводческой – на 2,2%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за семь месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%. В то же время, в июле по сравнению с июнем эти затраты сократились на 1,1%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 выросли на 13,5%.