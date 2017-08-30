Украинцев предупредили о новом подорожании сигарет

Эксперты Группы Всемирного банка смоделировали будущий рост налогов на табак, который традиционно проходит в январе каждого года, сообщает UBR.ua.

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Так, согласно данным исследования, сейчас потенциальными вариантами роста акцизов в следующем году могут быть такие варианты:

- Повышение специфического акциза на 29%;

- Увеличение специфического акциза на 33%, а адвалорного до 20%;

- Повышение специфического акциза на 40% и адвалорного до 20%.

По оценкам экспертов Украинского центра контроля над табаком и Всемирного банка, самым выгодным для государства является третий сценарий, который поможет привлечь в бюджет наибольшее количество дополнительных средств.

Только за первое полугодие этого года госбюджет получил от табачных акцизов 18,6 миллиарда гривень, что на 86% больше, чем два года назад.

Также, ни для кого не секрет, что поднятие налогов сопровождается и ростом стоимости табачных изделий.

Так, в случае принятия третьего сценария, налоговая нагрузка на пачку сигарет вырастет на 6-8 гривень, а средняя цена может увеличиться в среднем на 10 гривень уже в следующем году, говорят эксперты.