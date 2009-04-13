Продажу нездоровой еды в школах надо запретить

Главный детский диетолог Киева Валентина МИСНИК считает, что в Украине необходимо запретить продажу в школах нездоровой “недетской” еды. Об этом она сообщили в беседе с корреспондентом УНИАН.

Она отметила, что правильная организация питания подростков имеет не менее важное значение, чем питание маленьких детей.

“Вы посмотрите, чем питаются наши школьники? Тем, что не относится к продуктам детского питания и негативно влияет на состояние здоровья детей. Это и ожирение, которое мы видим у детей, и снижение возможностей к физическим нагрузкам, о котором сейчас много говорят. И школьные буфеты торгуют теми ж самыми нездоровыми продуктами питания”, - говорит диетолог.

По ее словам, в странах ЕС с 2008 года реализовывается программа защиты здоровья детей-подростков. “Я думаю, мы должны подключиться к этой программе и решить проблемы питания подростков с тем, чтобы запретить в школах продажу тех продуктов, которые не относятся к продуктам детского питания ”, - сказала она.

Кроме того, В.МИСНИК добавила, что у нас продукты для детей раннего возраста имеют специальную маркировку, а для старших возрастных групп такой маркировки нет. При этом США ввели специальную маркировку продуктов для детей. “Я думаю, есть смысл и нам ввести такую маркировку, поскольку это даст возможность и детям, и их родителям знать, какие продукты стоит покупать”, - добавила специалист.