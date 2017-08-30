Украинские аграрии экспортировали почти 6 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) по состоянию на 30 августа экспортировали 5,8 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 2,84 миллиона тонн, ячменя – 1,86 миллиона тонн, кукурузы – 1,08 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 40 тысяч тонн муки.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2016-2017 МГ, по предварительным оценкам, экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6%, до 6,4 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.