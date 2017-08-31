В Житомирской области продолжается сбор сельскохозяйственных культур.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в департаменте агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в области продолжается сбор сельскохозяйственных культур. По оперативным данным, по состоянию на сегодня, 31 августа, во всех категориях хозяйств обмолочено 230,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что на 3,2 тыс. га (1%) больше против соответствующей даты прошлого года, намолочено 804,3 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 34,8 ц/га.

Завершен сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. В целом по области хлеба убраны на площади 227,8 тыс. га, валовой сбор зерна составил 800,8 тыс. тонн, что почти на уровне прошлогоднего показателя, при урожайности 35,2 ц/га, что на 1,7 ц/га меньше.

Читайте такжеУкраинские аграрии завершили уборку ранних зерновых, намолотив более 37 миллионов тонн

В частности, пшеницы намолочено 516,4 тыс. тонн зерна что на 50,4 тыс. тонн (9 %) меньше прошлого года, при средней урожайности 41,0 ц/га, что на 2,6 ц/га меньше.

Так, валовой сбор ячменя составил 111,2 тыс. тонн, что на 11,6 тыс. тонн (9 %) меньше, чем в прошлом году.

Ржи собрано 76,9 тыс. тонн, что на 24,9 тыс. тонн (33%) превышает сбор прошлого года, при средней урожайности 25,9 ц/га , или на 2,8 ц/га больше.

Овса намолочено 73,5 тыс. тонн, что на 15,4 тыс. тонн (27 %) больше 2016 года.

Горох собран на площади 8,0 тыс. га, при средней урожайности 28,5 ц/га, намолочено 22,8 тыс. тонн зерна, что на 13,8 тыс. тонн или почти в три раза больше прошлого года.

Рапс собран на 23,1 тыс. га, при урожайности 28,0 ц/га, получено 64,7 тыс. тонн семян, что на 41,0 тыс. тонн, или в три раза больше, чем в прошлом году.

В хозяйствах Житомирщины также продолжается обмолот крупяных культур, гречку собрано на 3,0 тыс. га (15 % к прогнозу), намолочено 3,3 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 11,1 ц/га. Просо собрано на 0,14 тыс. га (4%), валовой сбор составляет 0,2 тыс. тонн, средняя урожайность – 14,4 ц/га.

Агроформированиями области уже начат сбор сахарной свеклы, выкопано на площади 75 га, накопано 3,6 тыс. тонн сахаросырья, средняя урожайность - 480 ц/га.

Подготовлена почва под посев озимых культур на площади 102,8 тыс. га (58 % к требуемому).

Под урожай будущего года озимый рапс посеян на 21,1 тыс. га, что составляет 106 % к предусмотренному.

В хозяйствах Ружинского района начат посев озимых зерновых культур, посеяно 160 га пшеницы.