В Житомирской области лучшие показатели в отрасли молочного скотоводства достигнуты в предприятиях Радомышльского района

В Житомирской области самые лучшие показатели в отрасли молочного скотоводства достигнуты в сельскохозяйственных предприятиях Радомышльского района.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в департаменте агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

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Как отмечается в сообщении, в этих предприятиях по состоянию на 1 августа этого года содержится 2 тыс. 556 голов крупного рогатого скота, что на 1 тыс. 381 голову (2,2 раза ) больше прошлого года, в том числе – 991 корову, что в 2,3 раза больше.

Валовое производство молока за 7 месяцев текущего года составило 2 тыс. 90 тонн, что на 1 тыс. 272 тонны (2,6 раза) больше.

Положительных результатов в динамике наращивания поголовья имеют следующие сельскохозяйственные предприятия: ООО «Агро-Цвет – 2012» из села Великая Рача, где содержится 1 тыс. 289 голов крупного рогатого скота, в том числе - 545 коров (в прошлом году на эту дату поголовье вообще в отчетности не было - УНИАН).

Также хорошую динамику наращивания поголовья КРС имеет фермерское хозяйство «Межиричка». Здесь содержится 292 головы крупного рогатого скота, что на 81 главу (38%) больше прошлого года, в том числе 104 коровы, что на 36 голов (53%) больше.