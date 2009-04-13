Прогноз урожая зерновых на 2009 год повышен

Министерство аграрной политики Украины повысило прогноз урожая зерновых в текущем году с 45 до 48 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

При этом он отметил, что большое значение будет иметь погодный фактор.

Ю.МЕЛЬНИК сказал, что, по прогнозаи министерства, запланированные объемы зерновых будут посеяны. «Мы не прогнозируем сокращения посевных площадей… Возможно, в каком-то регионе эпизодически что-то не получится», - сказал министр, подчеркнув, что, по расчетам Минагрополитики, в текущем году будет обработано около 26 млн. га.

Как сообщал УНИАН, в феврале министр агрополитики Юрий МЕЛЬНИК заявил, что урожай зерновых в Украине в текущем году ожидается в объеме 45 млн. тонн.

Справка УНИАН. В 2008 году урожай зерна в Украине составил 53,3 млн. тонн (в весе после доработки), что на 82% больше, чем в 2007 году.