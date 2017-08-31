Кабмин уволил главу Госрыбагентства Ковалива

Кабинет министров Украины уволил Ярему Ковалива с должности главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины по собственному желанию, назначив его заместителя – Андрея Кравченко - временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Читайте такжеООН поможет Украине создать систему контроля качества рыбных продуктов

Соответствующие распоряжения №587-р и 588-р от 30 августа опубликованы на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив 26 июля 2017 года написал заявление об уходе, сообщив о намерении вернуться в бизнес.

Ковалив возглавлял ведомство с апреля 2015 года. Ранее он входил в состав совета директоров Arricano Real Estate plc - управляющей компании украинской девелоперской группы Arricano. После прихода на пост главы Госрыбагентства Ковалив анонсировал реорганизацию ведомства и реформирование с полным обновлением его штата.