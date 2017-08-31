Украина увеличила выручку от экспорта клубники и земляники на 50%

Украинские предприятия в январе-июне текущего года экспортировали 1,58 тысячи тонн клубники и земляники на сумму 1,6 миллиона долларов, что в денежном измерении на 51% превышает результат за весь 2016 год, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"За I полугодие 2017 года Украина экспортировала 1,58 тысячи тонн земляники и клубники на общую сумму 1,6 миллиона долларов, что в денежном выражении на 51% больше, чем за весь 2016 год. В 2016 году этих ягод было экспортировано 2,27 тысячи тонн на сумму 1,06 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главными покупателями украинских ягод в январе-июне 2017 года, как и в предыдущем году, стали Беларусь (1,3 тысячи тонн на 1,35 миллиона долларов) и Молдова (227 тонн на 149,3 тысячи долларов).

При этом за отчетный период Украина импортировала 126 тонн клубники и земляники на 303,6 тысячи долларов. Главными поставщиками этих ягод стали Греция (54,3 тонны на 134,9 тысячи долларов), Турция (32,2 тонны на 60,1 тысячи долларов) и Испания (20,5 тонны на 54,7 тысячи долларов).

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9% - 45 миллионов долларов).