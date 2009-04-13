Украина экспортировала 19,255 млн. тонн зерна
17:52, 13 апреля 2009Агро
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Сообщил Мельник
Украина экспортировала 19,255 млн. тонн зерна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.
«На сегодня с начала маркетингового года мы экспортировали 19,255 млн. тонн зерна», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.
Кроме того, экспортировано 3,230 млн. тонн масличных культур – рапса, сои и подсолнечника.
Министр подчеркнул, что исходя из текущих данных, Украина выйдет на показатели, которые прогнозировались по экспорту зерновых и масличных культур в 2008-2009 маркетинговом году.
Как сообщал УНИАН, по расчетам Минагрополитики, в текущем году экспорт зерновых может составить около 25 млн. тонн.
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