Аграрии завершают сев ранних зерновых и зернобобовых

18:27, 13 апреля 2009
Агро
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Сообщает Минагрополитики

На сегодняшний день аграрии практически завершают сев ранних зерновых и зернобобовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«Около 96% уже посеяно, что на 200 тыс. га больше показателя 2008 года», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Он отметил, что из-за погодных условий было некоторое отставание в сроках посева, однако регионы уже практически завершают сев этой группы зерновых. Ю.МЕЛЬНИК подчеркнул, что во всех областях ранние зерновые и зернобобовые посеяны в оптимальные сроки. По данным министра, на сегодня посеяно 4,4 млн. га яровых культур из 7,711 млн. га запланированных, в том числе ранних зерновых 4,383 млн. га из запланированных 4,548 млн. га. В том числе яровая пшеница посеяна на площади 301 тыс. га из прогнозных 333 тыс. га, ячмень посеян на площади 3,428 млн. га из 3,492 млн. га, овес - на 370 тыс. га из 463 тыс. га, и практически завершается посев гороха – посеяно 257 тыс. га из прогнозируемых 259 тыс. га.

Кроме того, по словам Ю.МЕЛЬНИКА, подкормка озимых культур проведена на площади 7,568 млн. га из прогнозируемых 8,243 млн. га.

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