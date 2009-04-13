Украина начала сев подсолнечника
18:28, 13 апреля 2009Агро
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Информация Минагрополитики
Украина начала сев подсолнечника.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.
По данным министра, на сегодня уже посеяно более 100 тыс. га подсолнечника из запланированных 3 млн. 496 тыс. га.
Кроме того, продолжается сев сахарной свеклы. На сегодня посеяно 184 тыс. га из запланированных 400 тыс. га.
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