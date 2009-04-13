Украина импортировала более 90 тыс. тонн мяса

Украина с начала года импортировала более 90 тыс. тонн мяса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«Это очень большие объемы», - сказал Ю.МЕЛЬНИК. По его словам, если импорт мяса будет продолжаться такими темпами, он превысит прогнозный показатель баланса на текущий год. По словам Ю.МЕЛЬНИКА, на сегодня существует большая проблема в том, что под видом мяса завозится большое количество низкосортного сырья. Он пояснил, что на сегодня не урегулированы требования относительно качества продукции, производимой из такого сырья.

Ю.МЕЛЬНИК сообщил, что министерство готовит и в ближайшее время намерено принять спецификации относительно продукции животного происхождения.