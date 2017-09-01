Чума свиней в Украине: карантин действует в 20 населенных пунктах 9 областей

Карантин из-за вспышек опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) действует в 20 населенных пунктах в 9 областях Украины, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В частности, такие пункты зафиксированы в Закарпатской (10), Киевской (3), Харьковской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Ривненской, Днепропетровской и Волынской (по 1) областях.

В местах, где объявлен карантин, вводятся ограничительные меры, блокируется перемещение свиней и продукции животноводства, изымается скот, проводится дезинфекция. Карантин в населенном пункте объявляется на 40 дней. Если за это время ветеринары не выявят на его территории новые вспышки, такой населенный пункт считается оздоровленным.

Согласно сообщению, за последние 5 лет были оздоровлены 232 из 252 неблагополучных по АЧС пунктов.

В целом, по данным пресс-службы, с начала 2017 года ветеринары зарегистрировали в Украине 104 случая АЧС (88 – домашних, 16 - диких) по сравнению с 91 за весь прошлый год. Всего с 2012 года на территории Украины было зарегистрировано 252 случая заболевания АЧС в 23 областях Украины.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС.

Согласно данным главы ведомства, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили более 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.