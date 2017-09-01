Чума свиней: в Киевской и Закарпатской областях зафиксировали новые вспышки

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Киевской и Закарпатской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, сотрудники госслужбы обнаружили труп зараженной домашней свиньи на расстоянии около 1 километра от города Яготин Киевской области.

Также ветеринары зарегистрировали АЧС на предприятии "АПК Тиса-Захид" (пгт Вилок, Закарпатская область) и среди диких кабанов в Ясинянском лесоохотничьем хозяйстве (Раховский район, Закарпатская область).

Диагнозы АЧС подтверждены лабораторными исследованиями.

В очагах заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 104 вспышки АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 1 сентября 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 252 вспышки АЧС в 23 областях.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

Согласно данным главы ведомства, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили более 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиардов гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.