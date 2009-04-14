Украинцы отрицательно относятся к продаже земли

Негативное отношение украинцев к продаже земли имеет исторические факторы.

Такое мнение выразили эксперты в ходе проведенного Институтом Горшенина опроса по результатам годовой программы социологических исследований под названием «Проект страны», которая была презентована в марте 2009.

В частности, как сообщили УНИАН в Институте, эксперты прокомментировали один из выводов годовой программы, который свидетельствует, что украинцы выступают против продажи земли. Так, граждане не считают землю товаром и хотят ее возвращения в государственную собственность. Еще более отрицательное отношение украинцев к продаже земли иностранным компаниям и гражданам других стран. Украинцы опасаются, что таким образом будет скуплена вся украинская земля и они не смогут на ней работать.

Согласно экспертному опросу, директор PR-групи «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ утверждает, что отрицательное отношение к продаже земли иностранцам в Украине было всегда, оно усиливалось такими историческими факторами, как Голодомор и Вторая Мировая война. Запрет на продажу земли иностранцам, по мнению эксперта, не нужен, необходимо адекватное юридическое урегулирование этого вопроса. «В Таиланде существует законодательное ограничение: иностранец не может иметь в своем владении свыше 49% земли, которую он покупает. На остальных 51% он должен найти таиландских граждан, выступающих совладельцами. Таким образом иностранец, даже заплатив полную сумму за землю, все равно не является ее основным владельцем» - отметил Т.БЕРЕЗОВЕЦ. При этом он добавил: «Мне кажется, что количество людей, которые будут выступать за свободную продажу земли, будет расти. Люди начинают рассматривать землю не только как способ производства какой-то сельскохозяйственной продукции, а как капиталовложение. Абсолютному большинству рядовых граждан, напротив, выгоднее было бы, если бы земля выступала товаром, таким как банковское золото, драгоценные металлы».

В свою очередь эксперт Института внешней политики при Дипломатической академии МИД Украины Александр ПАЛИЙ считает отрицательное отношение к продаже земли демонстрацией здравого смысла украинского населения, ведь предыдущий исторический опыт показывает, что пользы для общества в этом нет. Эксперт предлагает сделать так, чтобы «человек не мог жить от своего участка на большем расстоянии чем, например, 20 или 10 километров. Нужно установить очень четкую норму о том, что землю могут получать лишь те, кто на ней работает и живет».

Главной задачей в решении земельного вопроса А.ПАЛИЙ считает создание огромного количества мелких фермерских хозяйств. «Однако в этой задаче никто, кроме людей, не заинтересован, ни одна политическая сила. Но заинтересованы силы, которые представляют крупный капитал, в том, чтобы монополизировать землю. И это большая проблема», - констатирует эксперт.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО также усматривает в отрицательном отношении к продаже земли исторические факторы. «В девяностых годах были определенные иллюзии, что именно в начале девяностых были наибольшие показатели поддержки приватизации земли. Но потом, особенно когда началась земельная реформа, действительно возникло много критического отношения к этим процессам, особенно к их хищническому характеру - когда полууголовным путем захватывали землю», - объяснил эксперт, а также отметил: «Если спросить людей об одной из норм Земельного кодекса, что каждый житель города также имеет право на свой земельный участок - как люди к этому отнесутся? Хотят они реализовывать это право или нет? Думаю, что при такой постановке вопроса результаты опроса были бы немного другие».

Президент центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что отношение украинцев к земельному вопросу имеет две составляющие: ментальную и историческую. «Ментальная составляющая заключается в том, что земля является сакральной ценностью в сознании украинского общества, поскольку она связана с определенными переживаниями, высокой долей так называемой традиционной культуры. И, соответственно, земля не конвертируется в рыночную ценность и хранится в массовом сознании как традиционная ценность. Историческая составляющая заключается в том, что украинское общество, как, кстати, большинство постсоветских обществ, получило травму от неудачного и несправедливого процесса трансформации отношений собственности» - отметил эксперт.

Также А.ЕРМОЛАЕВ считает, что «земля на сегодня воспринимается как один из основных источников существования в Украине и с точки зрения экономики, и с точки зрения сугубо бытового выживания человека на своей земле. Общество скорее воспримет вариант какой-то ограниченной, управляемой собственности, которая остается закрытой для внешних резидентов. Это не обязательно государственная собственность, но собственность, которая может регулироваться только через государственные механизмы».